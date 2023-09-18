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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد.. أول أهداف الدوري المصري في موسم 2023/2024

يسري وحيد
يسري وحيد

نجح يسري وحيد  لاعب طلائع الجيش  في تسجيل أول أهدافه  في بطولة الدوري المصري في شباك البنك الأهلي  في المباراة الجارية الآن على ستاد الكلية الحربية في افتتاحية الدوري المصري الممتاز .

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طلائع الجيش يتعادل مع البنك الأهلي بالشوط الأول

ويٌعد يسري وحيد أول لاعب يسجل أول أهدافه في بطولة الدوري المصري تحت مسمي دوري النيل لموسم 2023_2024.

وسجل يسري وحيد لاعب طلائع الجيش الهدف الأول في شباك البنك الأهلي  بصناعة أحمد متعب في الدقيقة 63 من عمر المباراة .

 

تشكيل طلائع الجيش لمباراة البنك الأهلي

  • في حراسة المرمى : عمر رضوان
  • في خط الدفاع : أحمد متعب - أحمد زولا- خالد سطوحي - محمود فتح الله
  • في خط الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - محمد شحاتة.
  • في خط الهجوم : كريم طارق - جودوين شيكا - موسى دياورا

 

  • تشكيل البنك الأهلي لمباراة طلائع الجيش
  • حراسة المرمي.. محمد أبو جبل
  • خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو
  • خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد ياسر _ جريندو
  • خط الهجوم.. كريم بامبو
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