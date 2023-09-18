شاهد.. أول أهداف الدوري المصري في موسم 2023/2024
نجح يسري وحيد لاعب طلائع الجيش في تسجيل أول أهدافه في بطولة الدوري المصري في شباك البنك الأهلي في المباراة الجارية الآن على ستاد الكلية الحربية في افتتاحية الدوري المصري الممتاز .
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ويٌعد يسري وحيد أول لاعب يسجل أول أهدافه في بطولة الدوري المصري تحت مسمي دوري النيل لموسم 2023_2024.
وسجل يسري وحيد لاعب طلائع الجيش الهدف الأول في شباك البنك الأهلي بصناعة أحمد متعب في الدقيقة 63 من عمر المباراة .
تشكيل طلائع الجيش لمباراة البنك الأهلي
- في حراسة المرمى : عمر رضوان
- في خط الدفاع : أحمد متعب - أحمد زولا- خالد سطوحي - محمود فتح الله
- في خط الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - محمد شحاتة.
- في خط الهجوم : كريم طارق - جودوين شيكا - موسى دياورا
- تشكيل البنك الأهلي لمباراة طلائع الجيش
- حراسة المرمي.. محمد أبو جبل
- خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو
- خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد ياسر _ جريندو
- خط الهجوم.. كريم بامبو