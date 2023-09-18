وزارة الشباب: انطلاق معسكرات مشواري بالمحافظات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق معسكرات مشواري للنشء والشباب بمراكز الشباب بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، حيث يتم تنفيذ أكثر من ألف معسكر تدريبي للنشء والشباب من سن (١٠-٢٤) سنة لتعليمهم المهارات الحياتية وتأهيل الشباب لسوق العمل، لتدريب أكثر من ١٢٠ ألف من المستفيدين في الفئة العمرية خلال الفترة من شهر سبتمبر حتي ديسمبر القادم.

سن التدريب

ويتم تدريب المستفيدين من النشء من سن (١٠-١٤) سنة بمعسكرات مشواري على مهارات "التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم"

فيما يتم تدريب المستفيدين في الفئة العمرية من ( ١٥-٢٥) على مهارات التواصل، التفكير الابتكاري، اتخاذ القرار، العمل الجماعي ، كتابة السيرة الذاتية، اجتياز المقابلة الشخصية". للاشتراك والالتحاق بمعسكرات مشواري التدريبية يتم التواصل من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة من خلال الرابط التالي لمعرفة موعد وأقرب مركز شباب يتم التدريب فيه داخل محافظتك. https://www.facebook.com/groups/261798429351845/?ref=share_group_link

جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة قد شاركت من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب في ورشة عمل " وظائف لائقة للشباب في الاقتصاد الرقمي "، والتي نظمتها منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

تضمنت ورشة العمل مناقشات هادفة واستكشاف طرق لإحداث تأثير إيجابي على الشباب المصري والوافدين من خلال إيجاد مقترحات لحلول مبتكرة لمشاكل البطالة، وتعميق مفهوم "وظائف لائقة للشباب في الاقتصاد الرقمي" لتوفير المزيد من فرص توظيف الشباب في الإقتصاد الرقمي ومواكبه سرعة التطور له في مصر.

وأكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب علي اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحرصه الشديد علي توفير كافة السبل لتنمية الشباب من أجل تحسين الاقتصاد المصري، وتحسين مستوى الحياة من خلال تقديم الدعم وتوفير الخدمات الأساسية للوافدين مع شركاء النجاح ببرنامج آفاق من المؤسسات الدولية مثل "منظمة العمل، وهيئة تردي زوم، ومؤسسة كير مصر".

وأوضحت رئيس إدارة تمكين الشباب أن الوزارة تعمل على التمكين الإقتصادي للشباب لتضمن له حياة كريمة ومستقبل أفضل في ظل الفجوة المتسعة بين احتياجات سوق العمل والمهارات الفعلية للشباب في ظل التحديات الراهنة بسوق العمل.

حضر ورشة العمل من جانب منظمة العمل أمير عبيد - مدير البرنامج القطري آفاق بمنظمة العمل الدولية، يوناس بوش أخصائي تشغيل الشباب بالمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بإفريقيا، بسمة نفادى استشارى مشروعات بمنظمة العمل، ومن وزارة الشباب والرياضة سالى سعيد - مدير وحدة طور وغير، ولفيف من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة القوى العاملة و مؤسسة كير مصر و هيئة تردزوم والعديد من الجهات.

تجدر الإشارة إلى زيارة المسؤول الفني بالمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بإفريقيا يوناس بوش إخصائي تشغيل الشباب لتدريبات أندية التمكين الرقمى بمركز التعليم المدنى بالشلات بالإسكندرية.