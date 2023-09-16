ضمن مبادرة “وطن واحد” .. انطلاق ندوة بناء الوعي والسلم المجتمعي في شبرا الخيمة

بمشاركة أكثر من 10 آلاف مواطن..

انطلقت مساء اليوم السبت، فعاليات ندوة بناء الوعي والسلم المجتمعي والتى تأتي ضمن مبادرة وطن واحد التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية والذي تم تنظيمه بنادى المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة بالتعاون مع محافظة القليوبية، برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، وبمشاركة مايزيد عن العشر الاف مواطن والعديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والعديد من الشخصيات العامة.





تقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر للشيخ كامل مطر على جهوده خلال الفترة الماضية من خلال مجلس القبائل والعائلات المصرية فى تنمية الوعي لدى المواطن المصري كما تقدم بالشكر الى نواب الشعب والشوري على جهودهم مع الحكومة والدولة المصرية.

واضاف صبحي أن الشباب المصري فى الجمهورية الجديدة والتى تعطيهم الدولة بقيادة الرئيس السيسي الأولوية والاهتمام التام فى شتى المجالات، مشيراً الى الجمع الغفير الذي حضر ندوة اليوم أن دل فإنه يدل على الوعي الكبير للشعب المصري .

واوضح وزير الشباب والرياضة على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قد نجحت في اقامة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة والتى بالفعل انعكست فى تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري كما كانت لمبادرة سيادة الرئيس حياة كريمة نموذج رائع نحو وضع المواطن المصري وتحسين جوده حياته وبناء مجتمع مثالي ولما كان الوعي يشكل وجدان الاوطان لذا كانت اهمية عقد تلك الندوة للتعريف بأهمية الوعي المجتمعي .



تكليفات الرئيس

وأشار إلى أن أولى تكليفات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كانت هي الاهتمام ببناء الإنسان المصري، وتأكيد أولوية خطوات التنمية نحو الارتقاء بحياة المواطن وتوفير الحياة الكريمة لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي له، بالإضافة إلى أهمية غرس الوعي لمواجهة أي أفكار أو أفعال هدامة، تحقيقاً للسلم المجتمعي الحقيقي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد وجهت من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، دعوة مفتوحة جميع للأسر المصرية للانضمام لمعرض "بيزنس يا شباب " للمنتجات الحرفية واليدوية تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "، والذي يُعد أكبر معرض لمنتجات وصناعات الشباب الحرفية واليدوية بمراكز الشباب، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.

يأتي تنظيم معرض "بيزنس يا شباب " في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمه الدائم للشباب اصحاب المشروعات البدوية والتراثية، ومن منطلق اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع والدور الأساسي الذي تتولاه وزارة الشباب والرياضة في نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية والعمل على إيجاد اليات مبتكرة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة من خلال تبنى رؤية مختلفة ومتطورة لتنفيذ أفكار المشروعات المتوسطة والصغيرة.

يضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس (الريزن)، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف".



ويهدف المعرض إلى تدريب المهتمين بتعلم الحرف اليدوية عن طريق ورش عمل حرفية طوال فترة المعرض، وخلق فرصة لكل شاب أو قناة يمتلك مهارة في حرفة لمساعدته في عرض إبداعاته وأعماله وتسويقها، وزيادة وعي الشباب والفتيات بأهمية الحرف اليدوية وعلاقتها بالتراث المصري، وخلق تجربة فريدة للزوار الراغبين في اقتناء المنتجات الفريدة والمبتكرة، ودعم وتشجيع المبدعين من الشباب والفتيات لتعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، ورعاية واكتشاف الشباب والفتيات من أصحاب المهارات الحرفية، بالإضافة إلي زيادة وعي الشباب والفتيات بأهمية المشروعات الصغيرة التي تتناسب مع مختلف فئات الشباب العمرية والعلمية والمادية، وخلق فرص جديدة للمشروعات الصغيرة القائمة بالفعل لعرض منتجاتهم وبيعها.