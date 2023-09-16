وزارة الشباب تدعو الأسر المصرية لمعرض "بيزنس يا شباب" باستاد القاهرة

من 28 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر..

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، معرض "بيزنس يا شباب " للمنتجات الحرفية واليدوية تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "، والذي يُعد أكبر معرض لمنتجات وصناعات الشباب الحرفية واليدوية بمراكز الشباب، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، باستاد القاهرة الدولي، برعاية رئيس مجلس الوزراء.

أهداف المعرض

يهدف المعرض إلى تدريب المهتمين بتعلم الحرف اليدوية عن طريق ورش عمل حرفية طوال فترة المعرض، وخلق فرصة لكل شاب أو قناة يمتلك مهارة في حرفة لمساعدته في عرض إبداعاته وأعماله وتسويقها، وزيادة وعي الشباب والفتيات بأهمية الحرف اليدوية وعلاقتها بالتراث المصري، وخلق تجربة فريدة للزوار الراغبين في اقتناء المنتجات الفريدة والمبتكرة، ودعم وتشجيع المبدعين من الشباب والفتيات لتعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، ورعاية واكتشاف الشباب والفتيات من أصحاب المهارات الحرفية، بالإضافة إلى زيادة وعي الشباب والفتيات بأهمية المشروعات الصغيرة التي تتناسب مع مختلف فئات الشباب العمرية والعلمية والمادية، وخلق فرص جديدة للمشروعات الصغيرة القائمة بالفعل لعرض منتجاتهم وبيعها.

منتجات معرض "بيزنس يا شباب"

يضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس (الريزن)، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف"، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمه الدائم للشباب اصحاب المشروعات البدوية والتراثية، ومن منطلق اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع والدور الأساسي الذي تتولاه وزارة الشباب والرياضة في نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية والعمل على إيجاد اليات مبتكرة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة من خلال تبنى رؤية مختلفة ومتطورة لتنفيذ أفكار المشروعات المتوسطة والصغيرة.



جدير بالذكر أن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تفقد الاعمال النهائية من تطوير المعسكر الدائم الدولى للشباب " معسكر القرش"، موجهاً بتغيير المسمي للمعسكر ليصبح مركز الإبداع والتعلم الشبابي " كامب القرش "، حيث تم رفع كفاءة المعسكر الدائم للشباب بمحافظة الإسماعيلية ( كامب القرش). والذي يقام على مساحة ٣٩ الف متر مربع والذي يعادل ٩فدان و ٧قيراط، تمت الاعمال التطوير المعسكر الدولى الدائم بتحمل مالي كامل من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت أعمال التطوير ملعب كرة قدم قانونى والذي يشتمل على مدرجات وغرف لخلع الملابس وملعب خماسى وعدد " ٢ " ملعب بادل ومجمع حمام سباحة يشمل حمام سباحة نصف اولمبي وحمام سباحة أطفال بالاضافة الى قاعة مؤتمرات تتسع ل ٢٥٠ فرد ومبنى إدارى وجناح انشطة لتنس طاولة والبلياردو وورش عمل فنية ومبنى للجيم ومبنى للاقامة والاعاشة والعديد من الاجنحة المجهزة تجهيز مميز لاستضافة الافراد ومطعم كبير ومسجد.



رافق الوزير فى جولته التفقدية المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد انيس سكرتير عام محافظة الإسماعيلية والدكتورة نائلة طولان مركز استشارات وبحوث التنمية جامعة القاهرة و محمد عبد النبي رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية ومحمد عبد المنعم مدير عام الإنشاءات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة وسامي عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية

