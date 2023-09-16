وزير الرياضة يتفقد أعمال التطوير النهائية للمعسكر الدولي الدائم “ كامب القرش”

تفقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاعمال النهائية لتطوير المعسكر الدائم الدولى للشباب "معسكر القرش" موجها بتغيير المسمي للمعسكر ليصبح مركز الإبداع والتعلم الشبابي " كامب القرش.

ونوه صبحي الى اننا قد حرصنا فى اعمال التطوير الخاصة بمعسكر القرش علي رفع كفاءة المعسكر الدائم للشباب بمحافظة الإسماعيلية ( كامب القرش) والذي يقام على مساحة ٣٩ الف متر مربع والذي يعادل ٩ فدان و ٧ قيراط.

أعمال التطوير

تمت أعمال التطوير بالمعسكر الدولى الدائم بتحمل مالي كامل من قبل وزارة الشباب والرياضة، وشملت تطوير ملعب كرة قدم قانونى والذي يشتمل على مدرجات وغرف لخلع الملابس وملعب خماسى وعدد " ٢ " ملعب بادل ومجمع حمام سباحة يشمل حمام سباحة نصف اولمبي وحمام سباحة أطفال بالاضافة الى قاعة مؤتمرات تتسع ل ٢٥٠ فرد ومبنى إدارى وجناح انشطة لتنس طاولة والبلياردو وورش عمل فنية ومبنى للجيم ومبنى للاقامة والاعاشة والعديد من الاجنحة المجهزة تجهيز مميز لاستضافة الافراد ومطعم كبير ومسجد.

وأكد "صبحي" أن الشباب المصري يحظى بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم واهتمامه وتركيزه الدائم والمستمر لتلبيه كافة مطالبهم وخاصة ما يتعلق بتوفير ممارسه كافة الانشطة الرياضية والشبابية والاجتماعية لجميع الاعمار، مشيرا الى دور الوزارة وحرصها على قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية من الأندية ومراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة بدورها بتقديم الخدمات المميزة لشباب مصر من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية وتقديم الخدمات المتنوعة من رياضية وثقافية وفنية واجتماعية وعلى جميع الأصعدة من اجل تلبية وتطوير مهارات ورغبات الشباب المصري.