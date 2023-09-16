وزارة الرياضة: تُطلق فعاليات برنامج إعداد وتأهيل الشباب للقيادة بنادي الصيد

تحت شعار « قادة الجمهورية الجديدة »..

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، فعاليات النسخة الأولى من البرنامج القومي لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة في نسخته الأولى، الذي يحمل شعار « قادة الجمهورية الجديدة » بمشاركة 100 شابًا وشابة من محافظات القاهرة الكبري ، ويستمر حتي الــ 18 سبتمبر الجاري، بمقر نادي الصيد المصري، رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

الجلسة الأولى

وجاءت الجلسة التدريبية الأولى بحضور الدكتور أحمد بكر استشاري التدريب، عن :" مفهوم القيادة ونظريتها وأهم مهارات وسمات القائد ، تحدث بشكل عام عن مهارات القيادة لها العديد من الجوانب المختلفة، مثل التواصل الفعّال، وتحفيز الفريق، واتخاذ القرارات المستنيرة، وإدارة الوقت بفعالية، والتفكير الاستراتيجي، وحل المشكلات بشكل إبداعي، مشيرًا إن مهارات القيادة أيضًا تعتمد على بناء علاقات قوية وثقة مع أعضاء الفريق، وعلى تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية التي تمكن القائد من التعامل مع تحديات متنوعة.

الجلسة الثانية

وادارت الجلسة التدريبية الثانية بحضور الدكتورة نيرفانا فاضل المنسق العام لمكتب فن إدارة الحياة بوزارة الشباب والرياضة، حيث ناقشت فن قيادة وتطوير الذات وكيفية اتخاذ خطوات التفكير الإيجابي والتغلب على الإحباط .

ويستهدف البرنامج بناء القدرات وصقل المهارات القيادية للمشاركين تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، وتعزيز الهيكل الإداري للدولة بكافة قطاعتها بالصف الثاني من الكوادر المؤهلة لتولي المناصب القيادية خلال المرحلة المقبلة .