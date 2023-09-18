ضياء السيد يوجه رسالة لـ الخطيب وكولر

وجه ضياء السيد، لاعب الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق، رسالة لمجلس إدارة القلعة الحمراء والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة من اتحاد العاصمة في نهائي كأس السوبر الإفريقي بهدف نظيف.

وكان الأهلي قد تعرض لخسارة لقب السوبر الإفريقي من الفريق الجزائري، في المباراة التي شهدها ملعب فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

رسالة ضياء السيد لـ الأهلي

تحدث ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "لدي خوقمن خسارة الأهلي من خسارة جميع البطولات خلال الموسم الحالي، بسبب بطولة السوبر ليج والمواعيد الغريبة للبطولة الجديدة".

وأضاف: "هناك خطر سيواجه الأهلي خلال المنافسة على باقي البطولات، لذلك لدي تحذير من فقدان جميع الألقاب في ظل ضغط السوبر لييج، فكيف يكون بين المباراة والآخرى 3 أيام فقط، بخلاف الأجندات الأخرى".

وتابع: "المارد الأحمر دخل بطولة دوري السوبر الإفريقي للفوز بالجائزة الكبرى (6 أو 7 ملايين دولار) وتم التراجع عن هذه المكافأة، والتي وصلت لـ 2.5 مليون دولار".

وأكمل: "لذا أتمنى الانسحاب من البطولة المستحدثة، والتركيز في دوري أبطال إفريقيا والمؤهلة لكأس العالم الأندية بجانب لباقي البطولات المحلية".

الجدير بالذكر أن لديه جدول مزدحم بالمباريات خلال الموسم الحالي، حيث سيشارك الفريق في بطولات الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري وكأس مصر.