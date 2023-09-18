كلوب: نسعى لبلوغ المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوربي

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الأنجليزي ان فريقه يسعى للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوربي التي يشارك فيها هذا الموسم بعد ابتعاده الموسم الماضي عن المربع الذهبي في الدوري الأنجليزي.

وكان ليفربول قد تأهل الى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوربي في اخر نسخة شارك فيها عام ٢٠١٦ وهو اول عام قاد فيه يورجن كلوب فريق ليفربول وخسر امام فريق أشبيلية بثلاثة أهداف لهدف .

وقبل ايام قليلة من مواجهته فريق لاسك لينز بطل النمسا يوم الخميس المقبل قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول: الأهم هو احترام المسابقة واحترام الفريق المنافس . هذا هو الطريق لمواصلة المشوار في هذه البطولة.

وأضاف: نريد الوصول إلى أبعد مدى في هذه البطولة. بالقطع سيكون شيئا عظيما لو تأهلنا إلى المباراة النهائية لكن هذا لن يكون سهلا هلى الإطلاق لأننا سنواجه مجموعة من الفرق الرائعة وعلينا أن نكون جاهزين تماما لمواجهتها .

وعن إمكانية إدخال عناصر شابة في تشكيلة ليفربول في مباريات الدوري الأوربي قال يورجن كلوب : لا شك اننا نملك عناصر شابة رائعة وكانت هناك فرصة ممتازة لرؤيتهم بشكل جيد خلال فترة التوقف الدولي وبالفعل لدينا مجموعة ممتازة لكن البطولة ليست حقل تجارب ابدا وسنخوضها بأفضل تشكيلة ممكنة . لا يمكنني حاليا الحديث حول المستقبل وكيفية اللعب يوم الخميس في الدوري الأوربي ثم السبت او الاحد في الدوري الانجليزي لكننا نسعى لنكون في افضل حال وسنقدم مباريات قوية .