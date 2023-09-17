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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصر تصدر 7.5 مليون طن حاصلات زراعية بـ 3.5 مليار دولار.. فيديو

يعتبر البرتقال من
يعتبر البرتقال من أهم المحاصيل التي يتم تصديرها

قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال، إن التوقعات تشير إلى وصول عدد سكان الكرة الأرضية في 2050 لـ9 مليار ، وهناك حاجة للتوسع في الأراضي الزراعية بصورة كبيرة للعمل على تلبية طلب الغذاء، خاصة وأن الكثير من الدول بدأت تستغل الغذاء في انتاج الطاقة الحيوية. 

وتابع خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مصر لديها فرصة غير طبيعة في القطاع الزراعي رغم التحديات، مشيرًا إلى أن مشاكل القطاع الزراعي عبارة عن مشاكل إدارية منها: عدم استقلالية الجهات، فالجهة الخاصة بدعم الصادرات غير مستقلة إداريًا، وهناك جهات أخرى تتوغل في قراراها. 

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تصدير 6000 طن دقيق لبور سودان عبر موانئ البحر الأحمر

قوة مصر الضاربة

وأضاف أن هناك مشكلة في مصر تتمثل في تفتيت الحيازة الزراعية، حيث يقسم الفدان على أكثر من مالك، وهذا يضر القطاع الزراعي ، مشددًا على ضرورة وجود سياسات جاذبة للاندماج، فقوة مصر الضاربة تكون في صغار ومتوسطي المستثمرين.

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية وصلت لـ7.5 مليون طن بحجم عائدات وصل لـ3.5 مليار دولار، وهذا يعني ان طن الحاصلات الزراعية يقدر بـ500 دولار في حين يصل طن الحاصلات الزراعية في إيطاليا يقدر بـ1600 ، وهذا يرجع إلى تعدد المنتجات الزراعية في هذه الدول من النوع الواحد معقبًا: "الطريق أمامنا كبير جدًا".

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