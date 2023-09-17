هاجر الشرنوبي تكشف درجة قرابتها لمحمد الشرنوبي: "ممكن يبقى جدي أو عمي"

أوضحت الفنانة هاجر الشرنوبي خلال تصريحاتها، حول درجة قرابتها للفنان محمد الشرنوبي، ومفارقة تتعلق بهذا الأمر.

هاجر الشرنوبي

كشفت هاجر الشرنوبي خلال لقائها مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة ببرنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار، قائلة: "محمد الشرنوبي ابن عمة بابا، وممكن يبقى جدي أو عمي، مع إنه أصغر مني في السن".

هاجر الشرنوبي

أضافت هاجر الشرنوبي: "أن علاقتها قوية بوالده الموسيقار محمد الشرنوبي، واعتادت منذ صغرها رؤيته في أفراح العائلة حيث كانت الأسرة تشاركه الغناء على العود".

هاجر الشرنوبي

أشارت هاجر الشرنوبي عن سبب بكائها يوم عقد قرانها معلقه: "يوم كتب الكتاب كان نفسي بابا الله يرحمه يكون موجود".

وردا على سؤال عن حقيقة تقديم والدها نصيحة لها بتغيير اسمها الفني، قالت: "بابا مقالش كده، أنا كان نفسي يكون اسمي الفني هاجر مصطفى الشرنوبي، لكن الاسم طويل واضطريت أختصره، وكان في ممثلة اسمها هاجر مصطفى".

هاجر الشرنوبيهاجر الشرنوبي

وعرض لهاجر الشرنوبي مؤخرا عبر قناة الحياة مسلسل مشوار "الونش" مع عدد من النجوم منهم محمد رجب، والفنان محمود عبدالمغني، والفنانة ميمي جمال، والفنانة منة فضالي، والفنانة ميرهان حسين، والفنان إيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

مسلسل "أم البنات"

كما عرض لها في رمضان الماضي مسلسل "أم البنات"، بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: "هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد مهران، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، إكرامي هجرس، ياسمين جمال، محمد طارق، ولاء سلام"، تأليف أحمد صبحي، إخراج عبد العزيز حشاد.