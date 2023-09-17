حورية فرغلي تفصح عن أشد لحظات حياتها القاسية منذ ولادتها حتى بلوغها: "نفسي أنسى طفولتي"

أوضحت الفنانة حورية فرغلي خلال تصريحاتها، حول مرحلة طفولة قاسية، بعد أن انفصل والديها بعد 48 ساعة فقط من ولادتها، مشيرة إلى أن هذا الوضع أثر عليها بشكل كبير، منها أنها لم تنطق إلا عند بلوغها 8 سنوات، وعندما عرضتها والدتها على الأطباء أكدوا لها، أن حورية تحتاج إلى حنان كثير، لتعوض الظروف القاسية التي مرت بها في الطفولة.

حورية فرغلي

حورية فرغلي: "طفولتي كانت صعبة"

كشفت حورية فرغلي عن طفولتها القاسية، خلال ظهورها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج in Deeb في العمق، قائلة: "طفولتي كانت صعبة، بابا وماما انفصلوا وأنا عندي 48 ساعة، أكتر حاجة عايزة أنساها هي طفولتي، لأني أتحرمت من الطفولة والمراهقة".

حورية فرغلي: "زوجة بابا ماتت في غارة من غارات العراق"

أضافت حورية فرغلي: الدادة بتاعتي كانت أحن واحدة عليّ، كانت فلبينية وقعدت معايا لحد ما بقى عندها 73 سنة وماتت، كنت بقولها ياتيتا، زوج ماما كان حنين عليّ، وزوجة بابا ماتت في غارة من غارات العراق، ورأسها طارت قدام عيالها ماتت موتة صعبة.

حورية فرغلي

تابعت حورية فرغلي: بسبب حجم الإذاء وأزمة الطفولة، أنا قعدت لـ 8 سنين مبتكلمش، ولا بنطق خالص، الدكتور قال لماما بنتك مبتتكلمش، لأنها محتاجة حب وحنان كتير.

حورية فرغلي

يشار إلى أن برنامج in Deeb في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن، الذين يكشفون أسرار وحقائق لأول مرة عن حياتهم الشخصية.