حورية فرغلي تكشف سر معاناتها مع الرجال: "ارتبطت بواحد حرامي"| قصتها مع 302 بنطلون

أعربت الفنانة حورية فرغلي خلال تصريحاتها، حول مأساتها بعدما ارتبطت بـ شخصًا، لكنها فوجئت بأنه نصاب، وسرق بنكًا، وسافر خارج البلاد، مما تسبب لها في المرور بأزمة نفسية حادة، بعد خداعها في هذا الشخص، مشيرة :"أنا بستحمل أي حاجة إلا الخيانة".

حورية فرغلي

حورية فرغلي: "كل الرجالة بيحبوا البنات اللي أجسامهم حلوة"

كشفت حورية فرغلي خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep، قائلة: "كان في واحد مرتبط بيا، وطلع حرامي وسرق بنوك مصر وسافر، بصيت ملقتوش كان في بينا مجرد تعارف".

حورية فرغلي

أضافت حورية فرغلي: "أنا بستحمل أي حاجة إلا الخيانة، كل الرجالة بيحبوا البنات اللي أجسامهم حلوة، الجمال عينيك هتاخد عليه وخلاص، لكن اللي بيفضل الروح والشخصية دا الأهم".

حورية فرغلي

حورية فرغلي:" رجعت من دبي معايا 302 بنطلون"

من ناحية اخري، تحدثت حورية فرغلي، عن حبها الشديد للتسوق، وشراء الملابس الكثيرة، حيث أشارت إلى أن لديها غرفة كاملة لملابسها، وأثناء عودتها لمصر من إحدى زيارتها لـ دبي، وقفها أحد رجال الأمن بالمطار، الذي فوجيء بـ شرائها 302 بنطلونًا، معلقه: "رجعت من دبي بشنط كتير، فرجل الأمن وقفني قالي أنتِ جايبة 302 بنطلون يا مدام، قُلت له والله مش بتاجر بيهم دول بتوعي".

حورية فرغلي

أشارت حورية فرغلي في حديثها: "عندي أوضة خاصة للهدوم، وأكتر حاجة بتضايقني أن البني آدم يكون ريحته وحشه، وأول حاجة بتلفت نظري للشخص أسنانه، الله جميل يحب الجمال، أنا بشوف ياسمين صبري ست جميلة جدًا".

https://youtu.be/G3Is8RsenHA?si=c8xfTP2nRzl4RpYI

وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.