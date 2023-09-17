قراءة فنية .. كيف يستفيد الأهلي من خسارة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة ؟

في مواجهة أفريقية أقيمت مساء الجمعة الماضي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري ، خسر الفريق الأحمر لقب السوبر الأفريقي بالهزيمة بهدف من دون رد جاء عن طريق ركلة جزاء ، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.





ورغم خسارة الأحمر للقاء ، إلا أنه هدد مرمى الفريق الجزائري بأكثر من فرصة محققة ، لكن رعونة اللاعبين وعدم اتقانهم اللمسة الأخيرة حالت دون زيارة الشباك.

وشهد اللقاء ظهور الثنائي الجديد إمام عاشور ورضا سليم ، في تشكيل الأهلي الأساسي للمواجهة والذي جاء على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.

الاعتماد على مهاجم صريح ..

- ورغم الخسارة ، إلإ أن اللقاء كشف جوانب سلبية عدة في القوام الأساسي للأحمر وخاصة في الجانب الهجومي ، بعد الفشل في هز الشباك رغم الفرص السهلة التي لاحت ، وهو ما يقتضي الاعتماد على مهاجم صريح في اللقاءات المقبلة “موديست” الوافد الجديد للأهلي ، بدلاً من الاستعانة بصانعي اللعب “محمود كهربا” في تلك المهام.

طبيعة المواجهات ..

- ضرورة تغيير السويسري كولر طريقة لعبه وفقًا لطبيعة كل مباراة ، والتعود على التعامل مع تضييق المساحات من جانب الخصم وإجبار الأهلي على اللعب في مساحة معينة كما حدث في مباراة اتحاد العاصمة ، الذي تكتل دفاعيًا معظم فترات اللقاء ونجح في إغلاق مفاتيح الأهلي خاصة على الطرفين وأجبر الأحمر على لعب الكرات الطولية التي افتقدت للدقة ، وهو الأمر الذي ستقابله كتيبة مارسيل كولر في غالبية المواجهات المقبلة.

التحولات الهجومية ..

- التركيز مع التحولات الهجومية للخصم، وهو ما يقتضي عدم اندفاع لاعبي الوسط هجوميًا ككتلة واحدة ، لمقابلة الانطلاقات السريعة مبكرًا قبل تقدم الخصم ، مع الكثافة الدفاعية.

طريقة سحب المنافس ..