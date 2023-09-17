قراءة فنية .. كيف يستفيد الأهلي من خسارة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة ؟
في مواجهة أفريقية أقيمت مساء الجمعة الماضي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري ، خسر الفريق الأحمر لقب السوبر الأفريقي بالهزيمة بهدف من دون رد جاء عن طريق ركلة جزاء ، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.
ورغم خسارة الأحمر للقاء ، إلا أنه هدد مرمى الفريق الجزائري بأكثر من فرصة محققة ، لكن رعونة اللاعبين وعدم اتقانهم اللمسة الأخيرة حالت دون زيارة الشباك.
وشهد اللقاء ظهور الثنائي الجديد إمام عاشور ورضا سليم ، في تشكيل الأهلي الأساسي للمواجهة والذي جاء على النحو التالي :
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.
خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.
خط الهجوم: محمود كهربا.
الاعتماد على مهاجم صريح ..
- ورغم الخسارة ، إلإ أن اللقاء كشف جوانب سلبية عدة في القوام الأساسي للأحمر وخاصة في الجانب الهجومي ، بعد الفشل في هز الشباك رغم الفرص السهلة التي لاحت ، وهو ما يقتضي الاعتماد على مهاجم صريح في اللقاءات المقبلة “موديست” الوافد الجديد للأهلي ، بدلاً من الاستعانة بصانعي اللعب “محمود كهربا” في تلك المهام.
طبيعة المواجهات ..
- ضرورة تغيير السويسري كولر طريقة لعبه وفقًا لطبيعة كل مباراة ، والتعود على التعامل مع تضييق المساحات من جانب الخصم وإجبار الأهلي على اللعب في مساحة معينة كما حدث في مباراة اتحاد العاصمة ، الذي تكتل دفاعيًا معظم فترات اللقاء ونجح في إغلاق مفاتيح الأهلي خاصة على الطرفين وأجبر الأحمر على لعب الكرات الطولية التي افتقدت للدقة ، وهو الأمر الذي ستقابله كتيبة مارسيل كولر في غالبية المواجهات المقبلة.
التحولات الهجومية ..
- التركيز مع التحولات الهجومية للخصم، وهو ما يقتضي عدم اندفاع لاعبي الوسط هجوميًا ككتلة واحدة ، لمقابلة الانطلاقات السريعة مبكرًا قبل تقدم الخصم ، مع الكثافة الدفاعية.
طريقة سحب المنافس ..
- طريقة سحب المنافس التي يطبقها السويسري كولر أصبحت من الطرق التقليدية المعروفة لدى مدربي خصوم الأهلي باعتماد كولر على التحضير وبناء الهجمات بكثرة التمريرات لسحب لاعبي الخصم للخروج من مناطقهم الدفاعية ومن ثم ارسال كرات طولية لأحد الظهيرين ، ويتوجب على المدرب السويسري صناعة طرق بديلة بمنح تعليمات على سبيل المثال بالتسديد الدقيق من خارج منطقة الجزاء وتفعيل دور صانع الألعاب الصريح في منطقة الوسط الأمامي لتسهيل مهمة الاختراق من العمق حال إغلاق المساحات على الجناحين.
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