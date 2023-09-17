موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات الدوري الممتاز في الموسم الجديد بمواجهة المصري البورسعيدي.

ويبحث الأهلي عن الحفاظ على لقب الدوري المصري بعد التتويج به في العام الماضي للمرة رقم 42 في تاريخه.

وتقام مباراة مباراة الأهلي والمصري، مساء الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

وطوى الأهلي صفحة السوبر الأفريقي بعد خساراته لصالح اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف.

وتواجد الأهلي في السوبر الأفريقي كحامل لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، بينما تواجد اتحاد العاصمة كحامل لقب كأس الكونفدرالية.

وتوج اتحاد العاصمة بالسوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه وأصبح ثاني فريق جزائري يحصل على اللقب بعد وفاق سطيف في نسخة 2015، بينما يظل النادي الأهلي على عرش الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 8 ألقاب.