خطوات الحصول على معاش استثنائي من التأمينات "فئات محددة"

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال إتاحة إمكانية الحصول على معاش استثنائي ، بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على عدد كبير من المواطنين

تستعرض الوفد خلال السطور التالية خطوات الحصول على معاش استثنائي والشروط اللازم توافرها.

خطوات الحصول على معاش استثنائي:

- يمكن الحصول على معاش استثنائي إذا كنت من العاملين السابقين بالقطاع الإداري أو القطاع العام، يجب استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة مكتب التأمينات المختص أو العمل السابقة، وتقديمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية للحصول على معاش استثنائي أو تحسين المعاش.

- بعد ذلك يتم تحويل الراغب في الحصول على معاش استثنائي للهيئة العامة للتأمين الصحي، من أجل العرض على اللجنة الطبية المختصة لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل المدى، وهذا الإجراء يكون في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

- إجراء بحث اجتماعي لتحديد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقًا به التقرير الطبي والبحث الاجتماعي على اللجنة المختصة لتقرير مدى أحقية الحصول على معاش استثنائي.

- وبعد ذلك يتم العرض على اللجنة العليا للنظر في طلب المعاش الاستثنائي.

- في حالة استيفاء جميع الشروط تتم الموافقة على الطلب حينها.

من هم المستفيدون من المعاش الاستثنائي؟

أوضحت وزارة التضامن، عبر الموقع الإلكتروني، الفئات التي يحق لها الاستفادة من المعاش الاستثنائي، والتي تمثلت في الآتي:

- يمنح المعاش الاستثنائي للعاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

- يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيًا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

- يتم منح معاش استثنائي لمن أدوا خدمة جليلة للدولة.

- يتم منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.