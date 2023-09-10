عاجل
الترشح لانتخابات الزمالك ينتهي بحدث تاريخي وتعهد ببناء أكبر ستاد بالشرق الأوسط
الأحد 10 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

غدًا.. الوطنية للانتخابات توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

 توقع الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، غدًا الإثنين، برتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

 الهيئة الوطنية للانتخابات:

txt

الهيئة الوطنية للانتخابات تبحث المتطلبات اللازمة لإنجاز الانتخابات الرئاسية

txt

الوطنية للانتخابات: قبول كل طلبات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الدولية والمحلية لتغطية انتخابات الرئاسة

 يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، قد عقدت اليوم، اجتماعًا مع الجهاز التنفيذي وأعضائه، تم خلاله متابعة آخر ما تم التوصل إليه من مستجدات الخطة الموضوعة لتنفيذ استراتيجية مجلس إدارة الهيئة في الإعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات، لا سيما في ما يتعلق بالجوانب اللوجستية المطلوبة وتوافرها بالكامل.

 

 وكلّف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الجهاز التنفيذي بوضع تصور لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب، والموعد المحدد للانتهاء من توفير تلك المتطلبات، وإعداد تقرير مفصل بكافة الإجراءات التي اتُخذت، وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.

مواد متعلقة

الهيئة الوطنية للانتخابات تبحث المتطلبات اللازمة لإنجاز الانتخابات الرئاسية

التصالح على مخالفات البناء تتصدر الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الرابع

وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد

الصين تثمن جهود السيسي في تحقيق النهضة التنموية والعمرانية بمصر

١٢٠ متدربًا يجتازون ٤ دورات في ختام الأسبوع الرابع للخطة التدريبية للمحليات

التنمية المحلية: توريد وزراعة 7,6 مليون شجرة خلال المرحلة الأولى

«ماراثون» الانتخابات الرئاسية يستعد للانطلاق

وزير التنمية المحلية يبحث زيارة فرص الاستثمار للشركات الصينية فى مصر .. صور
الجريدة الورقية