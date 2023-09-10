غدًا.. الوطنية للانتخابات توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي

توقع الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، غدًا الإثنين، برتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

الهيئة الوطنية للانتخابات:

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، قد عقدت اليوم، اجتماعًا مع الجهاز التنفيذي وأعضائه، تم خلاله متابعة آخر ما تم التوصل إليه من مستجدات الخطة الموضوعة لتنفيذ استراتيجية مجلس إدارة الهيئة في الإعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات، لا سيما في ما يتعلق بالجوانب اللوجستية المطلوبة وتوافرها بالكامل.

وكلّف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الجهاز التنفيذي بوضع تصور لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب، والموعد المحدد للانتهاء من توفير تلك المتطلبات، وإعداد تقرير مفصل بكافة الإجراءات التي اتُخذت، وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.