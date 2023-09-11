تجديد الثقة لوكيل التضامن الاجتماعى بأسيوط

أصدرت الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي القرار رقم 688 لسنة ٢٠٢٣ يفيد بتجديد الثقة للسيد مجدى نجيب فهيم قائم باعمال مديرلمديرية التضامن باسيوط لمدة عام اعتبارا من2023/10/24 او لحين شغلها



وأكد "نجيب " وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأهمية الاستمرار والتميز فى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة البسطاء والمرأة والطفل والمسنين من خلال الإدارات والوحدات الاجتماعية بالمراكز والمدن والقرى مشيرا لضرورة تعظيم دور الجمعيات الأهلية والمؤسسات الاجتماعية فى تقديم خدماتها للمواطنين بمراكز ومدن وقرى المحافظة جنبا إلى جنب مع أجهزة الدولة مؤكدا على ضرورة عرض تقارير دورية عن ما يتم إنجازه فى كافة مجالات العمل الاجتماعى والخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة فى محافظة اسيوط

ووجه "نجيب "الشكر للدكتور نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على ثقتها الغالية كما تقدم بالشكر والتقدير للواء عصام سعد محافظ اسيوط على دعمه المتواصل لأنشطة التضامن الاجتماعى واهتمامه بتعميق هذا الدور لرعاية كافة الفئات المستحقة على مستوى محافظة اسيوط

FB_IMG_1694450791233