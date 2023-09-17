أسعار العملات العربية أمام الجنيه صباح اليوم الأحد في البنوك المصرية

أسعار العملات العربية.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الاحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية، وأقترب سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر لـ نحو 98.95 جنيه للشراء و100.01 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية خلال تداولات اليوم الأحد في البنوك المصرية، وجاءت لااسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الاحد

العملات العربية

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.48 جنيه للشراء 100.34 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 98.95 جنيه للشراء و100.01جنيه للبيع.

ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 98.95 جنيه للشراء و100.01 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 للشراء و8.42 للبيع.

وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.