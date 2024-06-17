ماذا بعد ؟ !

الإثنين 17/يونيو/2024 - 06:04 م 6/17/2024 6:04:11 PM

فرض فريق بيراميدز المتصدر لجدول الدوري الممتاز Nile ٢٠٢٣-٢٠٢٤ نفسه علي قمه الدوري، حيث يواصل نجاحات كبيرة من خلال الفوز المتتالي علي كبري الفرق بالدوري الممتاز، الامر الذي يقربه من حصد البطولة لأول مرة في تاريخه، واستطاع الفريق الاستفادة من خروجه بالبطولة الإفريقية في دور المجموعات، وحصد كما كبيرا من النقاط.

مما لا شك فيه أن فريق بيراميدز نجح في خلق حالة منافسة قوية في الكرة المصرية وجعل الجميع يتحدث عن إمكانية حصد لقب الدوري من خلال هذا الفريق الذي يعد وليد الوجود في منافسات الدوري الممتاز فمنذ وجوده الجميع يتحدث عنه وعن القدرة الهائلة في حصد البطولات المحلية أو القارية وبالأخص الكونفيدرالية.

بيراميدز استطاع أن يحقق انتصارات متتالية بالمسابقة خلال العشر مباريات السابقة، متربعاً على عرين الدوري برصيد 53 نقطة، حصدها بعد خوض 22 مباراة، الفوز فى 16 لقاء والتعادل فى خمس مواجهات وخسر لقاء وحيدا، مسجلاً 34 هدفاً واستقبلت شباكه 14 هدفاً آخر.

قصة نجاح بيراميدز تتلخص في الإدارة الناجحة والتسويق الجيد لفريق كرة القدم وجذب لاعبين أكفاء في مختلف المراكز من الأندية كافة، الأمر الذي جعلهم يمتلكون المستوي الفني والبدني الجيد في خطوط الملعب المختلفة بالإضافة الي إمكانية الاستعانة بالأجهزة الفنية ذوات المواصفات المتميزة علي صعيد النواحي التكتيكية والفنية وقراءة الملعب وفهم الخصم والتخطيط الجيد واحتواء الأزمات

لكن السؤال هل مؤجلات قطبى الكرة المصرية ستبعد الفريق بيراميدز عن القمه الدوري ام لا؟ وسيكون لقطبي الكرة المصرية رأي آخر؟

المؤكد أن الدوري لم ينتهِ بعد وان المنافسة ما زالت قائمة وبشدة، وبالأخص أن هناك فرقا لم تلعب كافه مبارياتها حيث إن المارد الأحمر لعب ١٦ مباراة من اصل ٢٥ مباراة برصيد ٣٦ نقطة حتي الآن، وكذلك القلعة البيضاء لعبت ١٨ مباراة برصيد ٣١ نقطة، ما يعني في حالة فوزهم بالمباريات القادمة والمؤجلة سوف يتصدرون المركزين الاول والثاني من دوري Nile

لذا يجب علي فريق بيراميدز الفوز في كافة المباريات القادمة "بلدية المحلة، المقاولون، سموحة، زد، الاتحاد السكندري، الأهلي" دون التفريط في اي نقطة حتي يضمن استكمال حلمة في التربع علي عرش الدوري الممتاز والحصول علي المركز الاول لأول مرة في تاريخه.

اما عن قطبي الكرة المصرية المنافسة فأمامهم هذا الموسم مهمة صعبه ولكن ليست مستحيلة لحصد لقب الدوري الممتاز وبالأخص عقب فوزهم وتسيدهم للقارة السمراء بفوز المارد الأحمر ببطولة أمم افريقيا والقلعه البيضاء بالكونفيدرالية، كلاهما يسعى لاستكمال مسيرة انجازات الموسم الحالي بالفوز بالبطولة الاغلي علي قلوب جماهيرهم وهي الدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن هناك فرقا أخري بالدوري استطاعت أن تحقق سجلات كبيرة خلال مشاركتها بالدوري الممتاز الموسم الحالي، أري أن فريق زد سيكون الحصان الاسود للمواسم القادمة للدوري الممتاز وامتلاكه لعناصر شبابية سوف تكون مثالا مشرفا للكرة المصرية قادرة علي الاحتراف وتحقيق تجربة ناجحة تحاكي تجربة صلاح فخر العرب وفخر مصر.

من المؤسف أن هناك فرقا من الأعمدة الرئيسية للدوري الممتاز تعاني الآن شبح الهبوط امثال المقاولين العرب، الجبل الاخضر خلال الفترة السابقة يواجه تحديات كبيرة وأزمات ستكون بمثابة التهديد الحقيقي للهبوط وعدم استكمال مسيرة الدوري الممتاز خلال الاعوام المقبلة، لذا أطالب مجلس الإدارة والجهاز الفني ولاعبي الجبل الاخضر ببذل قصارى الجهد حتي يتمكنوا من البقاء بالدوري الممتاز ووضع خطة لتطوير فريق الكرة والاستعانة بناشئي النادي الأكفاء لتصدر المربع الذهبي بالعام القادم لأنهم قادرون علي ذلك .

عزيزي القارئ.. الدوري المصري يشهد سجلا جديدا من التطور والانتقال الي دوري المحترفين، خاصة في ظل وجود أندية الشركات والقطاع الخاص والمنافسة مع الأندية الجماهيرية وقطبي الكرة المصرية، الأمر الذي ينعكس بالايجاب علي المنتخب الوطني لكرة القدم المصرية.