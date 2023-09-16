كوريا الجنوبية تعلن عن خطة مساعدات مالية للدول الأفريقية

تعتزم كوريا الجنوبية، تقديم 6 مليارات دولار أمريكى إلى دول قارة أفريقيا ضمن خطة مساعدات مالية للقارة، وفق لما أعلن وزير الاقتصاد والمالية الكورى الجنوبى، تشو كيونج هو.

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر السابع للتعاون الاقتصادى الكورى الأفريقى (كوافيك)، الذى انطلقت فعالياته يوم 12 سبتمبر الجارى ويستمر لمدة أربعة أيام فى مدينة بوسان الساحلية (بجنوب شرق كوريا الجنوبية)، وفقا لما ذكرته وكالة "إيكوفين" السويسرية اليوم.

وتعهدت كوريا الجنوبية خلال المؤتمر بتقديم حزمة مالية تشمل قروضا منخفضة الفائدة بقيمة 1.5 مليار دولار من صندوق التعاون الإنمائى الاقتصادى، فضلا عن تمويل بقيمة 4.3 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الكورى.

وأشارت، وفقا لبيان صادر عن المؤتمر، إلى أن التمويل سيجرى إنفاقه على مشروعات تحول الطاقة والزراعة والتعليم.

وعلى هامش المؤتمر، كشف وزير مالية كوريا الجنوبية، تشو كيونج-هو، عن تمويل إضافى بقيمة 24 مليون دولار أمريكى من جانب كوريا الجنوبية إلى البنك الأفريقى للتنمية فى الفترة من 2024 إلى 2025، كما وقعت كوريا الجنوبية كذلك اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى مع رواندا.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة السابعة من مؤتمر التعاون الاقتصادى الكورى ـ الأفريقى عُقد بمشاركة وفود حكومية من 38 دولة أفريقية، وكان موضوع مؤتمر هذا العام "تبنى مستقبل مستدام: انتقال عادل للطاقة والتحول الزراعى فى أفريقيا".

ويجرى تنظيم هذا المؤتمر كل عامين بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية وبنك الاستيراد والتصدير الكورى والبنك الأفريقى للتنمية.

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