كوريا الجنوبية تؤكد تضامنها ودعمها للمغرب للتغلب على آثار الزلزال المدمر

أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية العمل بشكل وثيق مع المغرب والمجتمع الدولى لتقديم الدعم اللازم للمغرب إثر الزلزال المدمر الذى ضربه مؤخرا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن الوزارة تعهدها اليوم الاثنين، في بيان لها - بإجراء مشاورات وثيقة مع الحكومة المغربية وأيضا المجتمع الدولي لمساعدة المغرب على التغلب على الصعوبات، معربة عن خالص التعازي للشعب المغربي في ضحايا الزلزال.

يذكر أن زلزالا بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب المناطق القريبة من مدينة مراكش التاريخية بالمغرب في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى وقوع أكثر من ألفي قتيل.

وتسابق فرق الإنقاذ الزمن من أجل الوصول إلى ضحايا الهزة الأرضية بمنطقة الحوز المغربية، حيث لجأت إلى طائرات الهليكوبتر لنقل المساعدات الإنسانية الطارئة للساكنة القريبة من مركز إيغيل الذي يعد بؤرة الزلزال، بالنظر إلى صعوبة المسالك الجبلية التي عمقت عزلة القرى نتيجة الانهيارات الصخرية المتكررة.

ووفق موقع " هسبريس" تحوم الطائرات العسكرية حول القرى المعزولة بجبال الحوز، لتوزيع القفف الغذائية على الأسر المحلية بعد وصول الطائرات إلى المداشر التي طالتها الهزة الأرضية، خاصة بقرى تينمل وتلات نيعقوب وإجوكاك، الأمر الذي خفف معاناة الساكنة التي ظلت بدون طعام طيلة ساعات.

كما استغلت القوات العمومية الطائرات العسكرية من أجل نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفيات مدينة مراكش، على اعتبار أن الطريق الجبلية المؤدية إلى قرية إجوكاك شهدت عدة انهيارات صخرية، الأمر الذي أخر وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة.