رئيس كوريا الجنوبية: ترشيح وزراء جدد للدفاع والثقافة والمساواة بين الجنسين

رشح الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول نائبًا عن الحزب الحاكم وجنرالا سابقًا بالجيش بثلاث نجوم لمنصب وزير الدفاع، اليوم الأربعاء في تعديل وزاري جزئي، شمل وزيري الثقافة والمساواة بين الجنسين.

وأوضح رئيس الديوان الرئاسي الكوري الجنوبي كيم ديه-كي، في مؤتمر صحفي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن شين وون-شيك اختير من حزب سلطة الشعب ليحل محل وزير الدفاع لي جونغ- سوب، وتم اختيار يو إن-تشون، المستشار الرئاسي الخاص للثقافة والرياضة، وزيرا جديدا للثقافة، وكيم هاينغ، التي عملت في لجنة القيادة المؤقتة بالحزب، وزيرة جديدة لوزارة المساواة بين الجنسين والأسرة.

تحقيق عسكري في وفاة جندي شاب من مشاة البحرية

وأشار كيم إلى أن وزير الدفاع المنتهية ولايته أعرب عن نيته الاستقالة وسط سعي حزب المعارضة الرئيسي الكوري الجنوبي لعزله بسبب تعامله مع تحقيق عسكري في وفاة جندي شاب من مشاة البحرية.