النائبة ميرال الهريدي: الرئيس لم يدخر جهداً في تقليل حدة التداعيات الاقتصادية على المواطن البسيط

ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية في قرية سدس الأمراء، ببني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، الخاصة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، قائلة: الرئيس يشعر بمعاناة المواطنين ولا يدخر أي جهدا في سبيل تقليل حدة تأثيرات التداعيات الاقتصادية المتنامية.

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي

ولفتت الهريدي، في بيان لها، أن كلمة الرئيس اليوم أمام أهالي بني سويف بعثت بالعديد من الرسائل الداعمة التي تؤكد أن المواطن المصري بكل ما يحتاجه من متطلبات وحياة جيدة، في مقدمة أولويات القيادة السياسية، فضلا عن حرص فخامته على الحديث دائما بوضوح وشفافية عن تحديات الدولة المصرية وتوجيه رسائل الدعم والمساندة لكل المصريين من أجل حشد كافة سبل المواجهة للعبور من تلك الظروف المحيطة.

وأشارت إلى أن قرار الرئيس بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، يؤكد أن القيادة السياسية تسعى باستمرار لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وعدم إغفال أي فئة داخل المجتمع، وضمان شمول كافة الأسر المحتاجة في تلك المظلة، مما يعطي مؤشرات إيجابية بتحسن خطوات ملفات حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ، مع إعفائهم من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، دفعة قوية لقطاع الزراعة في مصر والمساهمة في تشجيع الفلاحين على الإنتاج والتوسع في زراعة الرقعة الزراعية ومن ثم تنوع المحاصيل الزراعية لا سيما توافر الأساسية الإستراتيجية منها.