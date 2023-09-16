عمال "النقل العام": قرارات الرئيس السيسي بزيادة العلاوات تاريخية

أكد محمد كامل، رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة رئيس نقابة العاملين بالنقل العام ، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة العلاوات لكل فئات المجتمع جاءت متوافقة ومتطلبات المرحلة الراهنة وتعكس متابعة الرئيس اليومية على احوال المواطنين.

قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي

ووصف كامل، القرارات جملة وتفصيلا بالتاريخية كونها جاءت انحيازا للشارع وبالاخص محدودى الدخل وفى القلب منهم العمال والشباب وأصحاب المعاشات مؤكدا أن المردود لتلك القرارات سيكون له أثرا ايجابيا على الاقتصاد القومي.

قال أن تلك القرارات جاءت فى توقيت مناسب حيث تنتظر البلاد الاحتفال بالمولد النبوى الشريف فضلا عن الاستعداد للموسم الدراسى الجديد كما ستؤدى الى انتعاش حركة البيع والشراء مما سيكون لها مردودا اقتصاديا.

وبعث كامل، برساله الى الرئيس السيسي جاء فيها: ستظل فى قلب وعقل عمال النقل العام رئيسا تاريخيا لنا ولكل المصريين.