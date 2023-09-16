النائب أحمد أبو زيد: قرارات تاريخية للرئيس السيسي خلال افتتاح المشروعات القومية ببني سويف

أشاد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، بالقرارات التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجه بها الحكومة اليوم خلال افتتاح عددا من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25 % من 36 ألفا إلى 45 ألفا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300، مؤكداً أن هذه القرارات تأكيد على دعم الرئيس السيسي للمواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجاً وتوفير مستوى معيشة مناسب لهم .

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد النائب أحمد أبو زيد، أن صعيد مصر شهد نقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة المستويات، بجانب زيادة المخصصات المالية الموجهة لتنمية الصعيد، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يتوافق مع توجهات الرئيس السيسي في تطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية وتوطين أهداف التنمية المستدامة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتدشين العديد من المشروعات والتي كان آخرها مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لإنشاء فروع للشبكة في جميع المحافظات، مضيفاً أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الأعمال ومتابعة الملف من قبل القيادة السياسية يؤكد الحرص على النهوض بأوضاع الشركات ووضعها في مصاف الشركات المنتجة ذات الجدوى الاقتصادية للاستثمار والاقتصاد القومي.



