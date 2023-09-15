أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق .. بـ28 جنيهًا للمستهلك

أسعار السكر.. واصلت أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة استقرارًا وثباتاً على أخر ارتفاعات شهدها الابيض بعد موجة الغلاء التي شهدها منذ عدة شهور، وسجل سعر كيلو السكر عند 28 جنيهًا للمستهلك، خلال التعاملات اليومية.

وخيم الهدوء والاستقرار على أسعار الجلوكوز، علي مدار نحو أسبوعين، وذلك عقب التراجع بمقدار ما بين 1500 : 2500 جنيه بالطن، خلال تعاملات الأربعاء 30 أغسطس.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكر الابيض والجلوكوز والنشا الغذائي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية لمتابعيها يوميا وبشكل لحظي للوقوف على أخر التطورات لاسعرية التي تطرأ على الساحة التسعيرية لمختلف السلع لاسيما السكر، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار السكر اليوم الجمعة

السكر

سعر طن السكر

استقر سعر السكر الأبيض اليوم، عند 26.500 جنيه للطن.

الجلوكوز

ولم يتغير سعر الجلوكوز، اليوم، ليصل لـ 22.000 جنيه للطن.

النشا الغذائي

كما ثبت على مدار تعاملات اليوم، النشا الغذائي عند 22.500 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

وسجل سعر كيلو السكر عند 28 جنيهًا للمستهلك، خلال التعاملات اليومية.

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

انتعشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث زاد عقد أكتوبر 2023 عند 27 سنت للرطل، بمقدار ارتفاع 0.02 سنت، وقت كتابة الخبر.

وقفز عقد مارس 2024 بنسبة 0.11%، ليسجل 27.24 سنت للرطل أي بمقدار 0.02 سنت.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

تباينت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث سجل عقد تداول شهر أكتوبر 2023، عند 754.90 دولار للطن، بمقدار تراجع 2.5 دولار، أي بنسبة 0.33%، وقت كتابة هذا الخبر.

بينما ارتفع عقد تداول ديسمبر 2023، ليسجل 734.10 دولار للطن، بزيادة قدرها 0.5 دولار.