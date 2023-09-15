القناة الناقلة لمباراة الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي

مباراة الهلال.. زادت معدلات البحث عليها اليوم تزامناً مع مواجهة فريق الهلال ضد نظيره الرياض ضمن الجولة السادسة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-24، وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وينتظر عشاق كرة القدم السعودية بنكهة عالمية الظهور الأول للنجم العالمي البرازيلي نيمار بقميص الهلال بعدما انتقل اليه مؤخرا قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسمين نظير 290 مليون يورو.

يذكر أن الهلال يلتقي بالرياض بعد 18 عاماً تقريباً على آخر مباراة في الدوري السعودي بين الفريقين.

القناة الناقلة لمباراة الهلال ضد الرياض والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تبث مباراة فريق الهلال مع فريق الرياض على قناة الرياضية السعودية SSC HD.

يشار إلى أن نادي الهلال يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 1 وتسجيل 14 هدفاً وتلقي 5.

بينما يتواجد فريق الرياض في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل و3 هزائم وتسجيل 3 أهداف وتلقي 10.