ضبط ديلر بـ2.5 كيلو حشيش وهارب من حكم بالمؤبد في الدقهلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية،علي تاجر مخدرات مقيم بمحافظة سوهاج ، وهارب من حكم بالمؤبد، وذلك أثناء تواجده بمدينة جمصة لترويج المواد المخدرة على عملائه.

ضبط ديلر بحوزته 2.5 كيلو حشيش وهارب من حكم بالمؤبد في الدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، بتواجد أحد العناصر الخطرة المطلوبة أمنيًا بمدينة جمصة، لترويج المواد المخدرة على عملائه بنطاق دائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق، تم إعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق بين وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية والأمن العام ووحدة مباحث قسم شرطة جمصة، برئاسة المقدم محمود القصبي، رئيس المباحث، وتمكنت من ضبط المتهم ويدعى شمندي أ.ع. ويبلغ من العمر 40 عامًا، مقيم بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، وله معلومات جنائية، وهارب من حكم بالمؤبد في قضية إتجار في المواد المخدرة.

وعُثر بحوزة المتهم على 2.5 كيلو من مخدر الحشيش، وبندقية آلية، وطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، وسيارة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نفسه، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسيارة لسهولة التنقل، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل) بممارسة نشاط إجرامي تمثل في تهريب أجهزة التتبع وتحديد المواقع GPSوكاميرات المراقبة من الخارج غير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية لداخل البلاد.

وذلك بالمخالفة للقانون وترويجه لتلك الأجهزة على عملائه لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وإنشائه صفحات على منصات التواصل الاجتماعي يستخدمها في الترويج لبيع تلك الأجهزة، كما أسفرت التحريات عن إتخاذ المذكور أحد المخازن بمنطقة أوسيم بالجيزة مكاناً لتخزين تلك الأجهزة المهربة.

ضبط المتهم وعثر بحوزته على 1300 جهاز تتبع وتحديد مواقع، و180 كاميرا مراقبة لاسلكية، و2000 شاحن هاتف محمول ووصلات كهربائية، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

واعترف المتهم بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.