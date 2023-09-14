بجودة عالية: عرب سيد الآن مسلسل سفاح الجيزة الحلقة السابعة HD.. سفاح الجيزة الحلقة 7 ماي سيما

بجودة عالية: عرب سيد الآن مسلسل سفاح الجيزة الحلقة السابعة HD.. سفاح الجيزة الحلقة 7 ماي سيما، يترقب متابعي مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 7 و 8 والأخيرة التي يكشف فيها مصير السفاح بعد اكتشاف هويته الحقيقية وتغيير جلده تمامًا، ويعتبر المسلسل واحدًا من المسلسلات التي شغلت الرأي العام في مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وعندما يتعلق الأمر بالتلفزيون والمسلسلات، فإن الجمهور يجد نفسه عالقًا في دهاليز قصة مثيرة وغامضة. اليوم، يستعد الجمهور بشغف لمتابعة الحلقة السابعة من مسلسل "سفاح الجيزة"، الذي أصبح حديث الساعة منذ بداية عرضه على منصة "شاهد" الإلكترونية.

مسلسل "سفاح الجيزة" قد أسر قلوب المشاهدين بقصته الجذابة وأداء نجومه المميزين. يشارك في هذا العمل النخبة الفنية التي تضم أسماءً مثل أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، ميمي جمال، جيهان الشماشرجي، وغيرهم من نجوم الساحة الفنية. العمل من إخراج المبدع هادي الباجوري وتأليف الكاتب محمد صلاح العزب.

بجودة عالية: عرب سيد الآن مسلسل سفاح الجيزة الحلقة السابعة HD.. سفاح الجيزة الحلقة 7 ماي سيما

تدور أحداث المسلسل في إطار مثير وغامض، حيث يستلهم قصته من وقائع حقيقية ومشوقة. ولا يمكننا نسيان دور النجم أحمد فهمي الذي يجسد شخصية قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميًا بلقب "سفاح الجيزة".

ما يميز هذا المسلسل هو أنه يقدم قصة واقعية تجذب المشاهدين بقوة، وهو يتألف من مجموعة محدودة من الحلقات، حيث يتم عرض الحلقة السابعة اليوم الخميس في تمام الساعة 12 منتصف الليل على منصة "شاهد" الإلكترونية. إنه فرصة لا تُفوت للمتابعين للاستمتاع بأحداث هذا المسلسل الشيق والمشوق.

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مواعيد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 7 ماي سيما

ومن المقرر أن يعرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 7، اليوم الخميس في تمام الساعة 12 منتصف الليل، بشكل حلقتين، عبر منصة «شاهد» الإلكترونية.

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