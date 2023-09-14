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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نونو سانتو يستقر على تشكيل الاتحاد لمواجهة الأخدود في الدوري السعودي

فريق الاتحاد السعودي
فريق الاتحاد السعودي

استقر المدير الفني نونو سانتو على تشكيلة الاتحاد الرسمية التي سيخوض بها مباراة اليوم ضد الأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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موعد مباراة الاتحاد والأخدود اليوم والقناة الناقلة والمعلق

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غياب ثنائي الاتحاد عن مواجهة الأخدود في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يدخل الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: جروهي

الدفاع: مدالله - فيلبي - شطه - بامسعود

الوسط: روما – فابينهو – كانتي

الهجوم: العمري - بنزيما – كمارا

يدخل فريق الاتحاد مواجهة اليوم بقيادة المدير الفني نونو سانتو بشعار لا بديل عن الفوز، حيث تسعة كتيبة النمور للعودة إلى طريق الانتصارات بعد الهزيمة التي تعرض لها على يد الهلال في الكلاسيكو.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دروي روشن برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة عن الهلال والتعاون اللذان يحتلان مركزي الصدارة والوصيف على الترتيب برصيد 13 نقطة لكل منهما.

موعد مباراة الاتحاد والأخدود والقناة الناقلة والمعلق

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناتي SSC1 HD وSSC1 SD بصوت المعلقين بلال علام وعبدالله الغامدي.

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