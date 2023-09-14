موعد مباراة الاتحاد والأخدود اليوم والقناة الناقلة والمعلق

يخوض فريق الاتحاد مواجهة مهمة وقوية ضد الأخدود مساء اليوم الخميس والتي ستجمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، في مستهل منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

يدخل فريق الاتحاد مواجهة اليوم بقيادة المدير الفني نونو سانتو بشعار لا بديل عن الفوز، حيث تسعة كتيبة النمور للعودة إلى طريق الانتصارات بعد الهزيمة التي تعرض لها على يد الهلال في الكلاسيكو.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دروي روشن برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة عن الهلال والتعاون اللذان يحتلان مركزي الصدارة والوصيف على الترتيب برصيد 13 نقطة لكل منهما.

على الجانب الأخر يدخل فريق الأخدود مواجهة اليوم منتشيًا بالفوز الذي حققه في الجولة السابقة على حساب الرياض، على أمل الخروج بنتيجة إيجابية من لقاء اليوم.

ويحتل الأخدود المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 4 نقاط، حصدها من فوز وحيد وتعادل، بينما تعرض للهزيمة في 3 مباريات.

موعد مباراة الاتحاد والأخدود والقناة الناقلة والمعلق

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناتي SSC1 HD وSSC1 SD بصوت المعلقين بلال علام وعبدالله الغامدي.