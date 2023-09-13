غياب ثنائي الاتحاد عن مواجهة الأخدود في الدوري السعودي

يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق، لخدمات اثنين من صفوف الفريق الأول، عن مواجهة الأخدود المقبلة في الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.

غياب جوتا وإيجور كورنادو عن الاتحاد أمام الأخدود:

تنطلق مباراة الاتحاد ضد نادي الأخدود يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والمقرر لها على ملعب ستاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، وفيها يخسر النمور لخدمات الثنائي جوتا وإيجور كورنادو بسبب الإصابة.

واستقر المدرب البرتغالي، نونو سانتو، على تشكيل الفريق الأقرب لخوض تلك المواجهة، والتي ستشهد تبديل وحيد بخروج إيجور كورنادو أكثر لاعب في النمور صناعة للأهداف بـ "هدفين"، ودخول صالح العمري المواجهة بدلًا منه.

يعتمد نونو سانتو على طريقة 4-2-3-1، وسيكون تشكيل الاتحاد المتوقع مكون من:-

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: أحمد بامسعود وفيليبي لويس وأحمد شراحيلي ومدالله العليان.

في خط الوسط: فابينيو ونجولو كانتي.

في خط الوسط الهجومي: رومارينيو وصالح العمري و عبدالرزاق حمدالله.

في خط الهجوم: كريم بنزيما.

يحتل فريق نادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، ويمتلك العميد أقوى خط هجوم في المسابقة بـ 15 هدفًا، كما يعتبر الفريق الأكثر حفاظًا على الشباك نظيفه بـ 4 مواجهات.