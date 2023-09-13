ظهور محتمل لـ المعيوف في تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الأخدود

استقر المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على تشكيل الفريق المحتمل الذي يخوض مواجهة نادي الأخدود في الجولة السادسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

يحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة ومعه أقوى خط هجوم في المسابقة بـ 15 هدف، وهو الأكثر حفاظًا على نظافه شباكه بـ 4 مواجهات، وكان مارسيلو جروهي هو حارس المرمى في النمور خلال الجولات الماضية، لكن من المتوقعظهور المعيوف في المواجهة المقبلة أمام الأخدود.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الأخدود

من المتوقع اعتماد نونو سانتو على عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، وهي الخطوة التي تأتي في ظل التمهيد لرحيل حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي عن صفوف الفريق لتوفير مقعد أجنبي في قائمة المدرب البرتغالي.

يعتمد نونو سانتو على طريقة 4-2-3-1، وسيكون تشكيل الاتحاد المتوقع مكون من:-

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

في خط الدفاع: أحمد بامسعود وفيليبي لويس وأحمد شراحيلي ومدالله العليان.

في خط الوسط: فابينيو ونجولو كانتي.

في خط الوسط الهجومي: رومارينيو وإيجور كورنادو.

في خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله وكريم بنزيما.

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد ضد الأخدود يوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.