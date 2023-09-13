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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السعودية تتجه نحو الاكتفاء الذاتي في طب الأسنان

وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية

في خطوة نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، أعلنت الحكومة السعودية عن توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 35%، اعتبارًا من مارس 2024.

أطباء الأسنان

وكانت هذه المهنة تعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الأجنبية، ولكن مع هذا القرار، ستشهد المملكة زيادة في عدد أطباء الأسنان المواطنين.

وأكدت وزارة الصحة أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار، حيث ستتولى الوزارة الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص مهنة طب الأسنان.

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كما أشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص سيستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدتها على توظيف السعوديين.

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وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة.

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