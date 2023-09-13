السعودية تتجه نحو الاكتفاء الذاتي في طب الأسنان

في خطوة نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، أعلنت الحكومة السعودية عن توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 35%، اعتبارًا من مارس 2024.

أطباء الأسنان

وكانت هذه المهنة تعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الأجنبية، ولكن مع هذا القرار، ستشهد المملكة زيادة في عدد أطباء الأسنان المواطنين.

وأكدت وزارة الصحة أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار، حيث ستتولى الوزارة الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص مهنة طب الأسنان.

كما أشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص سيستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدتها على توظيف السعوديين.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة.