تغييرات بالجملة في تشكيل السعودية لمواجهة كوريا الجنوبية الودية

اعلن المدرب الإيطالي مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيل الصقور الذي سيخوض به مواجهة اليوم أمام كوريا الجنوبية في المواجهة الودية الثانية، والتي تجمع المنتخبين على ملعب ستاد جيمس بارك، في إطار الاستعداد لكأس أسيا وتصفيات بطولة كأس العالم 2026.

تشكيل السعودية لمواجهة كوريا الجنوبية

وجاء سالم الدوسري على رأس تشكيل منتخب السعودية لمواجهة كوريا الجنوبية ومعه عبدالله الحمدان وعبدالرحمن غريب في مركز الهجوم، ويعتمد مانشيني على طريقة لعبة 4-3-2-1 مثل التي بدأ بها مواجهة كوستاريكا الماضية، وجاء التشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد وحسان تمبكتي وعلي البليهي وياسر الشهراني.

في خط الوسط: محمد كنو وعبدالله الخيبري وناصر الدوسري.

في خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري وعبدالرحمن غريب.

في خط الهجوم عبدالله الحمدان.

وكان تشكيل مواجهة كوستاريكا الماضية قد شهد تواجد كل من فراس البريكان في قلب الهجوم ونواف العقيدي في حراسة المرمى، بالإضافة إلى علي هزازي في وسط الملعب والذي خرج اليوم ونزل بدلًا منه ناصر الدوسري.

ويتواجد على مقاعد بدلاء السعودية لمواجهة كوريا الجنوبية كل من نواف العقيدي ومحمد اليامي وراغد النجار وسلطان الغنام واحمد شراحيلي وعبدالإلة العمري وأحمد بامسعود وعلي هزازي وسميحان النابت وعبدالعزيز البيشي وفهد الرشيدي وفهد المولد وفراس البريكان.

بينما خرج كل من رياض شراحيلي وسامي النجعي من تشكيل المنتخب السعودي والقائمة بالكامل بسبب الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال معسكر نيوكاسل بانجلترا.