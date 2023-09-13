السعودية تُقرر إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز لهذا السبب

قررت أمانة محافظة جدة في السعودية، إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، ما بين طريق المدينة المنورة وشارع الستين، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت الأمانة بحسب صحيفة عكاظ، أنه سيجري إغلاق الطريق وعمل تحويلات مرورية موقتة ابتداءً من الساعة الثالثة صباح يوم الجمعة القادم حتى الساعة 11 صباحاً ومن الساعة 3 صباح السبت حتى الساعة 11 صباحاً، لتنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة.

ووجهت الأمانة نصيحة لقائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة وطريق الخدمة المؤدي إلى شارع غرة الهلالي للمتجه إلى طريق الكورنيش، واستخدام شارع سعيد بن زقر للمتجه إلى طريق الحرمين، أو استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع.

نتنياهو يتحدث عن توسيع اتفاقيات إبراهيم والسلام مع السعودية

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، خلال كلمة له، عن توسيع اتفاقيات إبراهيم والسلام مع السعودية، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال نتنياهو: "يوجد لدينا فرصة جيدة وهذه الفرصة ستكون بعد توصلنا إلى اتفاقيات إبراهيم".

وأضاف: "نحن نعمل سوية مع أصدقائنا الأمريكيين لتوسيع دائرة السلام بصورة تغير وجه إسرائيل ووجه الشرق الأوسط وبشكل كبير والعالم".

السلام مع السعودية:

وتابع قائلًا: "نحن نسعى للسلام مع المملكة العربية السعودية، وهو ما سيمهد الطريق لتحويل المنطقة برمتها إلى ممر ضخم للبنية التحتية الحيوية.. إسرائيل تصبح بداية الجسر للعالم، هذا تغيير عظيم، سيشعر بهذا كل واحد منكم".

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى استكمال مساعيها الدبلوماسية للتوصل إلى صفقة ضخمة مع السعودية يمكن أن تشمل اتفاق تطبيع بين المملكة وإسرائيل قبل أن تستهلك حملة 2024 أجندة بايدن.