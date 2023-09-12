الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الفيضانات تُنهي حياة 5 آلاف شخص في درنة الليبية

فيضانات درنة
فيضانات درنة

 أودت السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية حتى الآن بحياة 5300 شخص، وفق آخر إحصائية صدرت، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.

 

txt

100 مصري ضمن ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية (فيديو)

txt

ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة

 وقال المسؤول الإعلامي بالوزارة محمد أبو لموشة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن عدد الوفيات بدرنة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة تجاوز 5300 قتيل وهناك آلاف المفقودين جراء الكارثة.

 وأكد أبو لموشة تواصل عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين مستمرة من قبل فرق إنقاذ محلية، مطالبًا بتدخل دولي للمساعدة في جهود الإنقاذ، وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة.

 ويشير الموت والدمار المذهلان اللذان خلفتها العاصفة "دانيال" إلى مدى شدتها، فضلًا عن ضعف الدولة التي مزقتها الفوضى لأكثر من عقد من الزمان.

 وبدأت المساعدات الخارجية للتو الوصول إلى درنة، يوم الثلاثاء، بعد أكثر من 36 ساعة من وقوع الكارثة.

 وألحقت الفيضانات أضرارًا، أو دمرت العديد من الطرق المؤدية إلى المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 89 ألف نسمة.

 وأظهرت لقطات مصورة عشرات الجثث مغطاة وملقاة في ساحة مستشفى في درنة، وأظهرت صورة أخرى مقبرة جماعية مكدسة بالجثث.

 

 لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

بعد تدميرها درنة في ليبيا.. موعد انتهاء العاصفة دانيال في مصر

ليبيا: الوضع مأساوى فى درنة وهناك آلاف الضحايا

كارثة إنسانية فى ليبيا

الخارجية تتابع أوضاع المصريين في ليبيا في أعقاب الإعصار دانيال
الجريدة الورقية