عاجل
مصر ترسل مساعدات إنسانية لشعب ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى (صور) الخميس 28 سبتمبر إجازة مدفوعة الأجر اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يعزي الشعبين المغربي والليبي
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة

درنة
درنة

 أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة إلى 5300 قتيل.

txt

ليبيا: الوضع مأساوى فى درنة وهناك آلاف الضحايا

txt

وزير الصحة الليبي: الأوضاع في درنة تزداد مأساوية

 وقال المسؤول الإعلامي بالوزارة محمد أبولموشه، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن عدد الوفيات بدرنة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة تجاوز 5300 قتيل وهناك آلاف المفقودين جراء الكارثة، مؤكدًا استمرار عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين من قبل فرق إنقاذ محلية، مطالبًا بالتدخل الدولي للمساعدة في جهود الإنقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة.

مواد متعلقة

آلاف الضحايا والمفقودين جراء إعصار دانيال وإعلان "درنة" منطقة منكوبة

ليبيا تعلن درنة مدينة منكوبة بسبب إعصار دانيال
الجريدة الورقية