أنتوني موديست ينتظم في تدريبات الأهلي استعدادًا لاتحاد العاصمة

شارك أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، في التدريبات الجماعية مساء يوم الثلاثاء للفريق والتي أقيمت ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لاتحاد العاصمة الجزائري في بطولة كأس السوبر الأفريقي .

اقرأ أيضًا..

انتظم موديست في بداية التدريبات الجماعية قبل أن يستكمل اللاعب برنامجا تدريبيا خاصا حدده الجهاز الفني

وأدى موديست تدريبات بدنية متنوعة في ملعب التتش وبعض تدريبات الكرة، وذلك للتخلص من إجهاد رحلة الطيران قبل وصوله إلى القاهرة أمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي والتي تقام يوم ١٥ من الشهر الجاري في السعودية.

أعلن الأهلي تعاقده رسمياً مع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني الأسبق.

ووقع موديست لمدة موسم مع خيار التجديد لموسم آخر براتب سنوي يبلغ مليون و800 ألف دولار.

وأصبح موديست ثالث صفقات الأهلي بعد إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي والمغربي رضا سليم جناح الجيش الملكي المغربي.