ضحك ومرح..استقبال لاعبي الاهلي لـ موديست في المران

استقبل لاعبو النادي الأهلي اللاعب الوافد الجديد الفرنسي، أنطوني موديست بعد إنضمامه بشكل رسمي لصفوف المارد الأحمر.

وظهر موديست في مران الأهلي لأول مرة بعد إنضمامه للمارد الأحمر، بعدما أعلن الأهلي التعاقد معه بشكل رسمي أمس الإثنين.

وأندمج موديست مع اللاعبين سريعا وظهر المرح بينهم في أول يوم للاعب الفرنسي.

وتعاقد النادي الأهلي مع موديست في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى موسم واحد، مع إمكانية تفعيل العقد لموسم آخر.

وكان الأهلي أعلن عن صفقة موديست على أنغام سيد درويش “أنا هويت وأنتهيت” والتي تفاعلت معها جماهير المارد الأحمر بقوة.