ليس بيراميدز.. أول مباراة الزمالك في بطولة دوري  النيل

أوقعت قرعة الدوري المصري الزمالك بمواجهة نارية مع نظيره بيراميدز في لقاء ناري بالدوري المصري في افتتاحية الدوري المصري.

تفصلنا أيام قليلة عن إنطلاق الدوري المصري الممتاز بمسمي دوري النيل وكان الأهلي توج باللقب الدوري المصري في الموسم الماضي المنقضي.

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ومن المقرر ان تتأجل لقاء الزمالك مع نظيره بيراميدز بسبب ارتباطهم الأفريقية في دور الـ 32 ، حيث يستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، فيما بيراميدز وتقرر أن تقام المباراة يوم الأحد ١٧ سبتمبر الجاري، في الثالثة عصرا بتوقيت العاصمة الرواندية كيجالي، الرابعة بتوقيت القاهرة، على استاد كيجالي بيلي، وهو أحد ملاعب الشعب الصناعي.

سوف يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب في أول مباراة له بالدوري المصري ، بينما بيراميدز يلتقي مع نظيره البنك الأهلي .

الجولي الأولي من الدوري المصري

ـ المقاولون ضد بلدية المحلة

ـ طلائع الجيش ضد البنك الأهلي

ـ الداخلية ضد إنبي

ـ فاركو ضد فيوتشر

ـ الأهلي ضد المصري البورسعيدي

ـ الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا

ـ زد ضد الإسماعيلي

ـ سموحة ضد الجونة

ـ بيراميدز ضد الزمالك