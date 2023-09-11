فيلم العميل صفر يحصد 25 مليون جنيه بشباك التذاكر منذ بداية عرضه

حقق فيلم الفنان أكرم حسني الجديد "العميل صفر" الذى يخوض به أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما، إيرادات وصلت إلى 25 مليون جنيه في أقل من شهر عرض مع استمرار الفيلم في السينمات حالياً، وتعد هذه الإيرادات مميزة جداً لاسيما وأن أكرم يدخل المنافسات على شباك التذاكر للمرة الأولى بعد تحقيقه نجاحات عدة في الدراما والسينما.

فيلم العميل صفر

وحقق أكرم حسنى عدة نجاحات حققها فى الدراما والسينما خلال الأعوام الماضية، حيث قدم افلام "بنك الحظ" مع محمد ممدوح ومحمد ثروت، و"كلب بلدى" مع أحمد فهمى، "والبدلة" مع تامر حسنى إضافة إلى ظهوره كضيف شرف في أكثر من فيلم، كما قدم أكرم حسنى البطولة المطلقة في الدراما خلال مسلسلى "الوصية" عام 2018 و"مكتوب عليا" عام 2022.

فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.

وأكد أكرم حسنى، فى تصريحات له، أنه يعتبر فيلمه الجديد "العميل صفر" من أقرب الأعمال إلى قلبه، مضيفا أن الفيلم يحمل عددا من مشاهد الأكشن والكوميدي، مشيرا إلى أن أبطال العمل بذلوا مجهودا كبيرا في تصويره، مؤكدًا: "أنا شخصيا استمتعت بالعمل معهم".