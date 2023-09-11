الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أنغام تستعد لإطلاق حفلها الغنائي في أوبرا دبي

أنغام
أنغام

تحيى الفنانة أنغام، حفلاً غنائياً في أوبرا دبى ، يوم 20 أكتوبر الشهر المقبل ، ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهوره، والتي بتفاعل معها بحماس.

أنغام

وأعلنت النجمة أنغام عن حفل إضافى يقام فى دولة الكويت، بعد نفاد تذاكر الحفل الأول الذى من المقرر إقامته يوم 29 سبتمبر الجارى، بينما يقام الحفل الثانى 30 سبتمبر، وذلك على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافى.

اغاني أنغام

وكانت أنغام قد أحيت حفل غنائى ضخم مهرجان العلمين فى دورته الأولى رفع شعار "كامل العدد"، وقدمت من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة منها "مجبش سيرتى" و"ولا دبلت" و"هو نفس الشوق" و"سيبك انت" و"روحى" و"حبيتك" و"لوحة باهتة" و"عمرى معاك" و"عشان أرضيك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقالت النجمة أنغام من على خشبة مسرح حفلها بمهرجان العلمين إنها منذ فترة كبيرة لم تغن فى الساحل الشمالى الذى يعتبر من أجمل المناطق التى عاشت فيها، مضيفة: "مبروك لمصر على العلمين وجمهورى وحشنى جدا".

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