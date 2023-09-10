نقابة الموسيقيين ترفع الإيقاف عن حمو بيكا ليحق له مزاولة الغناء

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، رفع الإيقاف عن حمو بيكا ليحق له مزاولة النشاط الغنائي اعتبارًا من اليوم الأحد.

حمو بيكا

وجاء في البيان الصادر من قبل نقابة المهن الموسيقية:

بعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية التى تفيد بانتهاء مدة الإيقاف للحاصل على التصريح بالعمل محمد محمود مصطفى - الشهير بـ حمو بيكا - شعبة أداء صوتي، تقرر رفع الإيقاف عن المذكور، ويحق له العمل تحت مظله القانون رقم 35 لسنه 1978 وتعديلاته، ويتم إخطار كافة الجهات المعنية بذلك القرار.

قرار رفع إيقاف حمو بيكا

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أعلنت في نهاية أغسطس الماضي، إيقاف عمر كمال وحمو بيكا عن العمل بداية من 3 سبتمبر، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، على خلفية قيامهما بتقديم أغنية "إنتي معفنة".

حمو بيكا

وقدم عمر كمال وحمو بيكا أغنية تضمنت كلمات محرفة لكلمات أغنية "إنتي معلمة" وتغيير كلماتها إلى "إنتي معفنة".