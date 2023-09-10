عاجل
زلزال المغرب صنيعة "هارب" الأمريكي.. معلومات صادمة يرويها باحث بما وراء الطبيعة معركة جديدة بين حسن شاكوش وزوجته والسلاح صور مشينة من غرفة الزوجية.. فيديو
الأحد 10 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

لعنة الإيقاف تطارد سارة الزكريا.. الأردن توقفها عن الغناء بعد منعها بمصر

سارة الزكريا
سارة الزكريا

أنهت نقابة الفنانين الأردنيين الجدل، بإيقاف الفنانة سارة الزكريا، بعد أيام من منعها الغناء في مصر.

سارة الزكريا

وأصدرت النقابة الأردنية بيانا أكدت فيه منعها من ممارسة كافة الأنشطة الفنية وجاء نص البيان كالتالي:

استنادا للمادة رقم 9 لسنة 1997 على عدم أحقية أي شخص ممارسة المهنة الفنية دون استصدار تصريح من النقابة، واستنادا للمادة رقم (26) والتي تنص على المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها.

سارة الزكريا

أشار البيان: "ولا يجوز التجاوز الأخلاقي أو اللفظي في أي من المهن المشمولة والمنصوص عليها في القانون أعلاه، وعليه تنوه نقابة الفنانين لكل المنشآت السياحية ومتعهدي الحفلات بإيقاف الفنانة سارة محمود زكريا من الجنسية اللبنانية عن ممارسة كل المهن الفنية، وبخلاف ذلك سنضطر آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب الأصول".

سارة الزكريا

وكانت نقابة الموسيقيين المصرية قررت منع تصاريح الغناء للمطربة اللبنانية سارة محمود زكريا داخل جمهورية مصر العربية لما "أقذفته" بحفلها بالساحل الشمالي حيث انحرفت بالجمهور انحرافا أخلاقيا من خلال ألفاظ وإيحاءات جنسية تخرج عن الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية.

وكانت سارة الزكريا قدمت أغنيتها الشهيرة تيجي نتجوز بالسر، وقالت على المسرح: أنا كلب ابن 600 كلب ما عنديش، ومن ثم شاركها حسن شاكوش الغناء وتبادلا المصافحة والعناق، واستاء الجمهور بسبب الإهانة إلى جانب احتواء أغانيها على ألفاظ خارجة، وطالب البعض بوقف حفلاتها في مصر وتقديم بلاغ لنقابة الموسيقيين.

سارة الزكريا

كما تم تغريم منظم الحفلات ياسر الحريري مبلغ 100 ألف جنيه لاستقدامه المطربة سارة زكريا مع علمه بتاريخها في الخروج عن تقاليد المسرح وإقدام الجمهور ومشاركته معها على المسرح.

txt

مهرجان روتردام للفيلم العربي يختتم فعاليات دورته الـ 23 و"١٩ ب" يحصد 3 جوائز

txt

فيلم The Nun 2 في مرمى الإنتقادات من قبل النقاد العالميين

مواد متعلقة

فيلم The Nun 2 في مرمى الإنتقادات من قبل النقاد العالميين

مهرجان روتردام للفيلم العربي يختتم فعاليات دورته الـ 23 و"١٩ ب" يحصد 3 جوائز

داليا شوقي عن رحيل محمود اللوزي: كنت متأكدة إن عمره ما هيمشي ووفاته هزتني

سجن داني ماسترسن نجم The Ranch 30 عامًا لاغتصابه امرأتين (شاهد)

أكرم حسني انطلق بأغنية "خطير يا إخوانا" برفقة مدحت صالح

جيهان الشماشرجي عن دورها بسفاح الجيزة: مذهولة من تعاطف الناس

داليا شوقي ترد بقوة على منتقديها: ماينفعش نسمع كل اللي بيتقال (فيديو)

رباب ممتاز تنتقد داليا شوقي بسفاح الجيزة: الدور مش لايق عليها
الجريدة الورقية