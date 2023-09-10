عاجل
زلزال المغرب صنيعة "هارب" الأمريكي.. معلومات صادمة يرويها باحث بما وراء الطبيعة معركة جديدة بين حسن شاكوش وزوجته والسلاح صور مشينة من غرفة الزوجية.. فيديو
الأحد 10 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم The Nun 2 في مرمى الإنتقادات من قبل النقاد العالميين

فيلم The Nun2
فيلم The Nun2

نال الجزء الثانى من فيلم الرعب  The Nun، على تقييم ضعيف وصل إلى 24% من قبل 209 ناقد عالمى، و 35% من قبل أكثر من 5000 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طر العمل يوم 8 سبتمبر الجارى بـ دور العرض العالمية.

فيلم The Nun2

أحداث فيلم The Nun2

الجزء الثانى من فيلم الرعب The Nun من إخراج مايكل شافيز، يعود الجزء القادم من The Conjuring universe إلى أرض مألوفة حيث تلتقي الأخت إيرين "تايسا فيرميجا" مرة أخرى وجهاً لوجه مع Valak، الراهبة الشيطانية.

الفيلم هو تكملة لفيلم The Nun لعام 2018، الذي حقق 365.5 مليون دولار إيرادات على مستوى العالم، وتقع القصة عام عام 1956 في فرنسا، حيث يُقتل كاهن، ويبدو أن هناك شر ينتشر جراء موته، وتجد الأخت إيرينا نفسها في مواجهة وجهاً لوجه مع قوة شيطانية مرة أخرى.

فيلم The Nun2

أبطال فيلم The Nun2

والفيلم يعد أحد أشهر أعمال الرعب ويتولى إخراجه مايكل تشافيز، وبطولة تايزا فارميجا بدور الراهبة إيرينا، وستورم ريد، وبوني أرونز، و آنا بوبليويل.

يشار إلى أن The Nun الجزء الأول دارت فى عام 1952 حول كاهن يرسله الفاتيكان إلى رومانيا للتحقيق فى وفاة راهبة شابة فى دير رومانى، ليكتشف أن هناك قوة شيطانية على شكل راهبة تطارده ليتحول الدير إلى ساحة معركة بينها وبين رجال الدين.

txt

فيلم Gran Turismo يتخطى الـ81 مليون دولار عالميًا

txt

فيلم Poor Things يفوز بالأسد الذهبي في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي

مواد متعلقة

مهرجان روتردام للفيلم العربي يختتم فعاليات دورته الـ 23 و"١٩ ب" يحصد 3 جوائز

داليا شوقي عن رحيل محمود اللوزي: كنت متأكدة إن عمره ما هيمشي ووفاته هزتني

سجن داني ماسترسن نجم The Ranch 30 عامًا لاغتصابه امرأتين (شاهد)

أكرم حسني انطلق بأغنية "خطير يا إخوانا" برفقة مدحت صالح

جيهان الشماشرجي عن دورها بسفاح الجيزة: مذهولة من تعاطف الناس

داليا شوقي ترد بقوة على منتقديها: ماينفعش نسمع كل اللي بيتقال (فيديو)

رباب ممتاز تنتقد داليا شوقي بسفاح الجيزة: الدور مش لايق عليها

داليا شوقي تتعرض لموجة حادة من الانتقادات بعد مشهد لها بسفاح الجيزة "اعتزلي التمثيل"
الجريدة الورقية