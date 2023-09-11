تأجيل مُحاكمة 16 مُتهماً في "فض رابعة"

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمُجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 16 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة"، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر.

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عقدت برئاسة المستشار محمد عمار، وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة أحمد عبد الجواد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات السرطة المكلفين بفض تجمهرهم







