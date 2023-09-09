الإيقاع بمُتورط في جريمة الإتجار بالنقد خارج السوق المصرفي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

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فقد تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف من ضبط (مالك محل مصوغات ذهبية - مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى) ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") ، وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فـى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.