بسمة وهبة تكشف عن سر فقدان وزنها.. "جريمة"
تصدرت الإعلامية بسمة وهبة التريند، وذلك بعدما كشفت عن تفاصيل جريمة ارتكبها في حقها طبيبها الأمريكي الذي أجرى لها جراحة في المعدة قبل سنوات، مبينة أنه سرق معدتها بصورة غير قانونية مما أدى إلى فقدانها الوزن بطريقة مفرطة.
وأكدت بسمة وهبة في لقاء تلفزيوني، أنها خضعت لعملية منظار جراحي، وعندما كانت تستفيق من التخدير، وجدت طبيبتها تصرخ قائلة: "أين معدتك لقد سرقت".
ولفتت بسمة وهبة إلى أنها ظنت في البداية أنها تهلوس من البنج، ولكنها فوجئت بالطبيبة تشرح لزوجها الذي كان يرافقها في غرفة العمليات، أن معدتها سرقت بشكل بشع ليرد قائلاً: "وكيف تعيش حتى الآن".
وبيّنت الطبيبة أن عملية سرقة معدتها تمت على يد طبيبها الأمريكي الذي سبقها بإجراء جراحة أخرى، لافتة إلى أنه اقتطع جزءاً كبيراً من معدتها تاركاً جزءاً صغيراً جداً لتتمكن من البقاء على قيد الحياة، وطالبتها بتقارير العملية ولكن بسمة لم تستطع العثور عليها.
وكانت قالت الإعلامية بسمة وهبة، للفنان أحمد سعد بعد طلاقه من علياء البسيوني: "أوجه نصيحة لكل رجل دعمته زوجته حتى ينجح .. لما تعلى اوعى تديها كتف، ربنا مش هيكرمك".
وأضافت: "أريد أن أنصحك يا أحمد نصيحة من إعلامية أخت لك تقدرك، فالشهر والنجومية والفلوس يجب أن تغير الإنسان وبتزغلل عينه".
وتابعت: "أنت معروف منذ زمن، ولكن، لا تنكر أن نجوميتك زادت واختلفت بفضل الله عز وجل وزوجتك علياء حيث نظمت لك حياتك ماديا ونظمتك حياتك الشخصية".