بسمة وهبة تكشف عن سر فقدان وزنها.. "جريمة"

تصدرت الإعلامية

عن تفاصيل جريمة ارتكبها في حقها طبيبها الأمريكي الذي أجرى لها جراحة في المعدة قبل سنوات، مبينة أنه سرق معدتها بصورة غير قانونية مما أدى إلى فقدانها الوزن بطريقة مفرطة.

وأكدت

في لقاء تلفزيوني، أنها خضعت لعملية منظار جراحي، وعندما كانت تستفيق من التخدير، وجدت طبيبتها تصرخ قائلة: "أين معدتك لقد سرقت".

ولفتت بسمة وهبة إلى أنها ظنت في البداية أنها تهلوس من البنج، ولكنها فوجئت بالطبيبة تشرح لزوجها الذي كان يرافقها في غرفة العمليات، أن معدتها سرقت بشكل بشع ليرد قائلاً: "وكيف تعيش حتى الآن".

وبيّنت الطبيبة أن عملية سرقة معدتها تمت على يد طبيبها الأمريكي الذي سبقها بإجراء جراحة أخرى، لافتة إلى أنه اقتطع جزءاً كبيراً من معدتها تاركاً جزءاً صغيراً جداً لتتمكن من البقاء على قيد الحياة، وطالبتها بتقارير العملية ولكن بسمة لم تستطع العثور عليها.