فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

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فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطلان"لهما معلومات جنائية") بتزوير توكيلات المحررات الرسمية الخاصة بوحدات المرور.

القبض على عاطلين مُتهمين بتزوير توكيلات رسمية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وعثر بحوزة أحدهما على(توكيل "مزور")وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وضُبط بمسكن أحدهما (خاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مقلد"– 5 أكلاشيه لجهات مختلفة – لوح طباعة لإصطناع رخصتى التسيير والقيادة– عدد من نماذج رخص تسيير وقيادة المركبات"مُقلدة"- مخالصاتوخطابات وتوكيلات تجديد وبيع سيارات "مُقلدة" - جهاز حاسب آلى بمشتملاته –3طباعات ألوان - جهاز "سكانر"- 2 ماكينة تغليف وتقطيع - - فلاشة "تحوى على نماذج أختام ومحررات منسوبة لهيئات ومصالح حكومية مختلفة").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.